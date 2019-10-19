Жилой дом загорелся под Ярославлем. Погибли 6 детей

Крупный пожар разгорелся в нежилом здании Пятигорска. Видео Подробнее

«На данный момент количество погибших детей достигло шести. В настоящее время направляюсь на место трагедии», — сказал омбудсмен.

В региональном управлении МЧС пока эту информацию о погибших не подтверждают. Как сообщалось ранее, во время пожара погиб один взрослый и пять детей. Травмы получили три взрослых человека, которых экстренно госпитализировали. Сейчас они находятся в Ростовской центральной районной больнице.

Источник фото: пресс-служба СУ СКР по Ярославской области

Квартира на втором этаже барачного строения загорелась утром 19 октября. По предварительной информации, к возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнем. На место происшествия приехали пожарные, которые начали ликвидировать пожар, охвативший 600 квадратных метров кровли.

После ЧП следователи возбудили уголовное дело о «Причинении смерти по неосторожности двум или более лицам». Сейчас у дома в Ярославской области работают криминалисты и следователи. Все детали случившегося выясняются.