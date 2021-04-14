Жилой дом загорелся ночью в поселке на Ямале

Многоквартирный дом горел ночью в селе Новый Порт в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Пожар раскинулся на площади в 100 квадратных метров. При тушении задействовали 19 человек из личного состава. Возгорание удалось потушить лишь через несколько часов.

Жертв не имеется, о чем сообщили в региональной противопожарной службе. Причины возгорания установят следователи. Ущерб также придется оценить дознавателям.