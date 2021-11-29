29 ноября 2021, 21:33
Жилой дом загорелся на севере Москвы. Видео
На севере Москвы начался пожар в жилом доме
На севере Москвы загорелась квартира на шестом этаже жилого дома, сообщил «360» источник в экстренных службах. Пожар произошел в здании, расположенном на Дубнинской улице.
Ролик прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).
Пламя охватило шестой этаж многоэтажки. Пожарным предстоит борьба с открытым горением. На место уже выдвинулись пожарно-спасательные расчеты.
Информации о погибших и пострадавших не поступало.
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