Жилой дом загорелся на севере Москвы. Видео

На севере Москвы загорелась квартира на шестом этаже жилого дома, сообщил «360» источник в экстренных службах. Пожар произошел в здании, расположенном на Дубнинской улице.

Ролик прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

Пламя охватило шестой этаж многоэтажки. Пожарным предстоит борьба с открытым горением. На место уже выдвинулись пожарно-спасательные расчеты.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.

В Санкт-Петербурге в огне, который охватил квартиру на улице Жени Егоровой, погиб мужчина. Его личность пока не установили.