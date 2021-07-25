Жилой дом загорелся на Лиговском проспекте

Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров охватил жилой дом на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

На опубликованных кадрах видно, что над пристройкой к жилому дому поднимается густой дым.



В ведомстве отметили, что загорелась кровля здания. Сначала пламя охватило 300 квадратных метров, но потом площадь пожара увеличилась в пять раз.

Огонь распространился по крыше пристройки жилого дома и перешел на кровлю. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из горящего дома 15 человек.

К тушению пожара привлекли 22 единицы техники и 117 человек личного состава.

По данным СМИ Санкт-Петербурга, пожар произошел в доходном доме Карявова 1886 года. Здание неоднократно перестраивали и увеличивали этажность. В последний раз такие работы проводили в 2013 году. Сейчас в здании кроме квартир расположены концертный зал Action Club и центр паровых коктейлей «Мята Lounge».