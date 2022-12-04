Происшествия 04 декабря 2022, 12:06 Жилой дом взорвался в Турции — СМИ Anadolu: четыре человека пострадали при взрыве дома в городе Шанлыурфа в Турции YouTube

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В городе Шанлыурфа прогремел взрыв в жилом доме, сообщило турецкое агентство Anadolu. Медики госпитализировали четырех пострадавших. Представители экстренных служб устанавливают причины ЧП.

Источник издания рассказал, что взорвалось помещение на первом этаже шестиэтажного здания — там находились рабочие места. На место тут же прибыли медики, пожарные, спасатели и полицейские. По предварительной информации, пострадали четыре человека, их доставили в больницы. Несколько квартир после взрыва пришли в негодность, отметили журналисты.

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Днем 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле совершили теракт. Камеры видеонаблюдения сняли момент с оставлением взрывчатки. Исполнительница преступления оставила сумку в оживленном месте и ушла оттуда. Через некоторое время прогремел взрыв. Его жертвами стали шесть человек, более 80 пострадавших обращались за помощью к врачам.

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Правоохранители возбудили уголовное дело. По подозрению в причастности к теракту арестовали 17 человек — в их числе женщина, которая оставила взрывчатку на улице.