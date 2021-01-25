Жилой дом взорвался в Баку. Видео

Многоквартирный дом взорвался в Баку. Из-под завалов вытащили двух человек. Не исключено, что под обломками еще могут быть люди.

Взрыв прогремел в городе Хырдалан, который находится в Абшеронском районе Азербайджана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС республики.

«Спасатели вытащили из-под завалов двух человек — женщину и ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются», — подчеркнули в ведомстве.

Под завалами, возможно, находятся еще люди. Причины взрыва уточняются. На опубликованных кадрах с места происшествия видна толпа жильцов, высыпавших на улицу.

По словам очевидцев, после взрыва в доме вспыхнул пожар. Ударная волна выбила стекла в квартирах расположенных рядом многоэтажек.

Несколькими днями ранее при взрыве газа в частном доме в Ингушетии пострадали два человека. Раненых доставили в больницу.