25 января 2021, 19:17
Жилой дом взорвался в Баку. Видео
Многоквартирный дом взорвался в Баку. Из-под завалов вытащили двух человек. Не исключено, что под обломками еще могут быть люди.
Взрыв прогремел в городе Хырдалан, который находится в Абшеронском районе Азербайджана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС республики.
«Спасатели вытащили из-под завалов двух человек — женщину и ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются», — подчеркнули в ведомстве.
Под завалами, возможно, находятся еще люди. Причины взрыва уточняются. На опубликованных кадрах с места происшествия видна толпа жильцов, высыпавших на улицу.
По словам очевидцев, после взрыва в доме вспыхнул пожар. Ударная волна выбила стекла в квартирах расположенных рядом многоэтажек.
Несколькими днями ранее при взрыве газа в частном доме в Ингушетии пострадали два человека. Раненых доставили в больницу.