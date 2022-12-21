Происшествия 21 декабря 2022, 12:18 Жилой дом в Новой Каховке получил серьезные повреждения после обстрела ВСУ Администрация Новокаховского городского округа сообщила, что снаряд ВСУ попал в жилой дом РИА «Новости»

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ВСУ в очередной раз обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Один из снарядов попал в жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокаховского городского округа.

Фото: пресс-служба Новокаховского городского округа

«Укронацисты продолжают обстрел Новой Каховки. Местные жители сообщают об очередном обстреле Новой Каховки с правого берега Днепра, который оккупирован», — уточнили в сообщении.

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В администрации отметили, что есть попадание в первый подъезд дома № 68 по улице Карла Маркса. Жильцы рассказали подробности происшествия. Снаряд прилетел в кухню квартиры на первом этаже.

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По предварительной информации, пострадавших нет. Данные о разрушениях и раненых уточняются.

В конце ноября Новую Каховку обстреляли ракетами из американской HIMARS. Вооруженные силы Украины выпустили четыре ракеты, но они не попали в цель. Мишенью боевиков была гражданская инфраструктура города.