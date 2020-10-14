Жилой дом в Нальчике окутало черным дымом из-за пожара. Видео

В четырехэтажном жилом доме Нальчика начался пожар. Огонь полностью охватил крышу здания, от которой валит густой черный дым.

Возгорание произошло на Кабардинской улице города, сообщило ИА Nation News. Пламя распространилось на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности. Сведений о погибших и пострадавших нет.

На размещенных в Сети кадрах видны клубы черного дыма, который поднимается от жилого дома.

Как уточнили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, загорелся последний, четвертый этаж дома. Угроза распространения пламени на данный момент отсутствует. Для ликвидации пожара направили 80 человек и 12 единиц спецтехники.

В ростовском Батайске утром 14 октября загорелся цех по переработке пиломатериалов, охватив площадь 400 «квадратов».