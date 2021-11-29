Многоэтажный дом оцепили в Коломне из-за гранаты РГД-5 на двери одной из квартир. Как стало известно РИА «Новости», боеприпас обнаружил сосед.

Взрывное устройство, по данным РЕН ТВ, прицепили к дверной ручке одной из квартир в многоэтажке на улице Спирина. Из дома эвакуировали около 30 жильцов.

На место прибыли сотрудники ФСБ и экстренных служб. Дом оцепили. Подробности устанавливаются.

Квартира, к ручке которой привязали гранату, предположительно, принадлежит 68-летнему пенсионеру Валерию С., передал Telegram-канал «112».

Ранее, в сентябре, жителей Норильска эвакуировали из-за предмета, похожего на бомбу. Он был оставлен на детской площадке. Неизвестный прикрепил микросхему с циферблатом и двумя проводами к взрывным патронам. Это оказался муляж. В том же месяце в Ленинградской области житель Кировска заминировал свою квартиру. Сообщалось, что таким образом он хотел напугать мигрантов, якобы захвативших его апартаменты. Для этого он установил в дверном проеме растяжку с муляжом гранаты.