14 апреля 2021, 15:12
Жилой дом сгорел во Владимирской области
Во Владимирской области сгорел жилой дом. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.
В тушении участвовали 20 пожарных и шесть машин. По данным ведомства, спасатели были вызваны слишком поздно. Уточняется, что никто не пострадал. Но дом выгорел очень сильно, и его вряд ли удастся восстановить.
В МЧС напомнили россиянам о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности.