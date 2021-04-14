Жилой дом сгорел во Владимирской области

Во Владимирской области сгорел жилой дом. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

В тушении участвовали 20 пожарных и шесть машин. По данным ведомства, спасатели были вызваны слишком поздно. Уточняется, что никто не пострадал. Но дом выгорел очень сильно, и его вряд ли удастся восстановить.

В МЧС напомнили россиянам о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности.