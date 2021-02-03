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    03 февраля 2021, 18:40

    Жилой дом сгорел в Сочи

    Артур Блянихов

    В Лазаревском районе Сочи произошел пожар, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

    По данным издания, 1 февраля загорелся один из жилых домов на улице Центральной. Пламя охватило площадь в 80 «квадратов». К ликвидации последствий ЧП привлекли шесть спасателей и одну единицу спецтехники.

    Местные СМИ рассказали, что после тушения был найден труп 63-летнего мужчины. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.