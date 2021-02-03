Жилой дом сгорел в Сочи

По данным издания, 1 февраля загорелся один из жилых домов на улице Центральной. Пламя охватило площадь в 80 «квадратов». К ликвидации последствий ЧП привлекли шесть спасателей и одну единицу спецтехники.

Местные СМИ рассказали, что после тушения был найден труп 63-летнего мужчины. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.