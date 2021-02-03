03 февраля 2021, 18:40
Жилой дом сгорел в Сочи
В Лазаревском районе Сочи произошел пожар, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
По данным издания, 1 февраля загорелся один из жилых домов на улице Центральной. Пламя охватило площадь в 80 «квадратов». К ликвидации последствий ЧП привлекли шесть спасателей и одну единицу спецтехники.
Местные СМИ рассказали, что после тушения был найден труп 63-летнего мужчины. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.