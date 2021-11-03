Жилой дом сгорел в Пангодах в ЯНАО

Деревянный жилой дом сгорел в поселке Пангоды в ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Никто не пострадал, здание самостоятельно покинули 18 человек. Они остались без жилья и теперь будут жить у родственников и друзей.

Пожарные локализовали возгорание спустя пять часов. Причины и обстоятельства происшествия выясняют специалисты. В тушении были задействованы 33 человека и четыре единицы спецтехники.