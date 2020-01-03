Жилой дом сгорел в Нижнем Новгороде после приезда электриков

В Нижнем Новгороде в многоквартирном доме начался пожар после приезда электриков. Как сообщил «360» корреспондент с места происшествия, у большинства жителей сгорела бытовая техника.

Жители горевшего двухэтажного многоквартирного дома в Нижнем Новгороде рассказали, что после приезда электриков произошел скачок напряжения, после чего все электрические приборы задымились. По их словам, сначала загорелась проводка и огонь быстро разошелся по деревянному дому.

Жильцов дома эвакуировали, среди них много пожилых людей. Одну женщину медики увезли в легковом автомобиле. Сейчас причина происшествия устанавливается.

В МЧС пока не дали официальный комментарий о пожаре.