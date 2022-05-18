Жилой дом сгорел в Кемеровской области

Пожар произошел в жилом доме в Кемеровской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

К момент приезда пожарных горел не только сам дом, но и гараж и хозяйственная постройка.

«У одной из квартир сгорела баня, у хозпостроек и гаража обгорели деревянная обрешетка крыша и стены внутри», — рассказали в пресс-службе.

16 пожарных и шесть единиц спецтехники участвовали в тушении огня. Правоохранители выяснят причины случившегося.