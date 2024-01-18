18 января 2024, 15:08
Жилой дом рухнул в Стамбуле из-за строительства метро
AHaber: жилой дом рухнул в районе Умрание в Стамбуле из-за обвала грунта
Жилой дом обрушился в Стамбуле из-за работ по строительству станции метро. Жителей успели эвакуировать, сообщил AHaber. Видео момента ЧП появилось в его Telegram-канале.
По данным AHaber, обрушение разноуровневого дома высотой в три и четыре этажа вызывал провал грунта. Повреждения также получил один автомобиль.
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Информацию о происшествии также прокомментировали в пожарной службе района Умрание. В беседе с РИА «Новости» сотрудники также сообщили о проседании грунта.
«Никто не пострадал благодаря своевременной эвакуации жителей», — подчеркнули в ведомстве.
Как уточнило агентство, в районе идут работу по строительству линии метро M12. Первые станции планируют открыть в 2025 году.
Турция
Метро
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