02 сентября 2023, 08:50
Жилой дом пострадал в брянском селе Курковичи при обстреле со стороны ВСУ
Губернатор Богомаз: жилой дом пострадал при обстреле Курковичей
ВСУ утром 2 сентября обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
«В результате обстрела частично поврежден один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Богомаз.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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