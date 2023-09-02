Происшествия 02 сентября 2023, 08:50 Жилой дом пострадал в брянском селе Курковичи при обстреле со стороны ВСУ Губернатор Богомаз: жилой дом пострадал при обстреле Курковичей

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ВСУ утром 2 сентября обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате обстрела частично поврежден один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Богомаз.