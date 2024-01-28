Важное 28 января 2024, 13:47 Жилой дом получил повреждения при атаке ВСУ на Брянскую область Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили украинский дрон в Брянской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали Унечский район Брянской области. Средства ПВО сбили дрон, из-за падения осколков жилой дом получил повреждения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Украинские боевики попытались ударить по территории России с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. В результате ЧП никто не пострадал, отметил глава Брянской области.

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«При падении уничтоженного беспилотника осколками частично повреждена штукатурка жилого дома», — написал Богомаз.

Он поблагодарил российских военных за четкую работу средств противовоздушной обороны. На месте падения уничтоженного БПЛА работают экстренные службы, добавил губернатор.

Два беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью 24 января. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Украинские боевики также обстреляли хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе Белгородской области. БПЛА сбросил взрывное устройство, в результате чего погибла мирная жительница.