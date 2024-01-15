Происшествия 15 января 2024, 17:00 Жилой дом полностью сгорел в селе Ратта в ЯНАО

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Одноэтажный трехквартирный дом полностью сгорел в селе Ратта Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на противопожарную службу Ямало-Ненецкого района.

По предварительным данным, пламя охватило кровлю жилого дома по улице Бурдукова. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.