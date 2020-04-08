Жилой дом под Нижним Новгородом разрушила взрывная волна после хлопка газа. Главное о ЧП

Поздно вечером 7 апреля в селе Филинское (Нижегородская область) в двухэтажном жилом доме взорвался газ. Здание обрушилось. Есть погибшие и пострадавшие. «360» восстановил хронологию событий.

Все произошло около полуночи. По предварительной информации, газовый баллон разорвался в квартире на первом этаже. Взрывная волна оказалась настолько сильной, что разрушила все два этажа здания, несущие конструкции и перекрытия между подъездами. В доме жили 12 человек. Спасатели выехали на место ЧП.

Почти сразу им удалось вытащить из-под завалов пятерых. Среди них — один ребенок. Им оказались необходимую медицинскую помощь. Часть людей госпитализировали, другие отпустили на амбулаторное лечение. Долго не удавалось подобраться к двум мужчинам. В итоге одного вытащили живым, второй погиб. Про выжившего и его состояние рассказал начальник регионального ГУ МЧС Валерий Синьков.

«Общими усилиями спасательных подразделений гарнизона до прибытия основной группировки из города Нижнего Новгорода данный человек был извлечен из-под завалов и передан скорой помощи. Он находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии», — заявил Синьков. Его процитировала пресс-служба ведомства.

По последним данным ТАСС, этот человек скончался в больнице.

Разбор завалов. Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

По словам Синькова, жильцы разрушенного дома сейчас находятся у своих родственников. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, на базе участковой больницы для жителей дома открыли пункт временного размещения на 50 мест. Там организовали горячее питание.

Представитель регионального МЧС подчеркнул, что двухэтажное здание больше непригодно для проживания. О его дальнейшей судьбе (возможном восстановлении) пока ничего не известно. Решение примут местные власти. Разбор завалов продолжается. На месте работает 201 человек, а также 34 единицы техники.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи открыли уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее подобный случай произошел в подмосковном Орехово-Зуеве. В результате взрыва в пятиэтажке, трое человек погибли, еще несколько пострадали. Основная версия случившегося — неосторожное обращение с бытовым газом.