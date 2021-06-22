Жилой дом под Челябинском загорелся от удара молнии

Многоквартирный дом в комплексе «Залесье» под Челябинском загорелся после удара молнии. По словам местных жителей, пламя быстро охватило крышу. Видео молнии и фотографии пожара появились в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как молния несколько раз бьет в стоящий жилой дом. Огонь быстро охватил крышу.

Источник фото: vk.com/vishnevaya_gorka

Как сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный главу МЧС, десять человек вышли из горящего здания сами, двоих пришлось эвакуировать при помощи раздвижных лестниц.

По последним данным, огонь удалось потушить. Пламя распространилось на площади в 780 квадратных метров. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

На место прибыл глава района Евгений Ваганов. Для жильцов пострадавших от огня квартир открыли пункт временного размещения в детском саду. Если мест не хватит, то погорельцев доставят до школы. Жильцы заявили, что временно остановятся у родственников.