Жилой дом обрушился в Самарской области из-за взрыва газа

В Самарской области 15 февраля обрушился жилой дом из-за взрыва газового баллона. Под завалами нашли женщину 1956 года рождения.

«Сообщение об обрушении одноэтажного частного дома в населенном пункт Безенчук, на улице Комсомольской, 67, поступило в 08:49. Причиной стала разгерметизация газового баллона. Сам дом не газифицирован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

После разгерметизации баллона произошел небольшой пожар на площади один квадратный метр, у дома обрушились кровля и стены площадью 30 квадратных метров.

По сообщению пресс-службы ведомства, на место происшествия направили оперативную группу областного МЧС. Над устранением последствий взрыва работали 29 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС — шесть человек и четыре единицы техники.

Пострадавшую достали из-под завалов. Ее доставили в местную центральную районную больницу.