Жилой дом обрушился под Саратовом. Пострадали четыре человека

Одноэтажный жилой дом обрушился в поселке Пробуждение на территории города Энгельс Саратовской области. В результате пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По предварительным данным, причиной обрушения мог стать взрыв газововоздушной смеси. Особо отмечается, что горения не было. Всех пострадавших в результате происшествия доставили в больницу.

РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя областного Минздрава Александра Колоколова сообщило, что состояние всех госпитализированых с места обрушения врачи оценили от средней тяжести до тяжелого.

«Трое взрослых и один ребенок госпитализированы в Энгельсскую городскую больницу и ожоговый центр в Саратове», — уточнил собеседник агентства и пояснил, что всем оказывается необходимая помощь.

Между тем, региональное упраление СК начало проверку по факту случившегося. По предварительным данным. обрушение произошло, утром, когда семья вернулась из гостей. Они включили в коридоре свет, когда раздался хлопок и произошло обрушение конструкций дома.

В результате происшествия в лечебное учреждение госпитализированы трое взрослых, 1993, 1989 и 1966 годов рождения, а также 1,5 годовалый ребенок.

В ходе осмотра завалов под ними никого не нашли. В данный момент следователи продолжают осматривать место происшествия. В качестве основной версии случившегося рассматривается взрыв бытового газа