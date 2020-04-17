Жилой дом начала XX века загорелся в Москве

В Москве недалеко от Арбата загорелся пятиэтажный жилой дом. Пламя распространилось по перекрытиям здания 1910 года постройки. Информация о пострадавших не поступала.

Пожар начался в доме 17 по улице Большая Молчановка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

«Подразделения находятся на месте. Здание пятиэтажное, жилое, с двумя мансардными этажами», — уточнили в ведомстве.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города, находившихся в доме людей эвакуировали. Возгоранию присвоили второй номер сложности.

По указанному адресу, судя по информации открытых источников, в 1910 году архитектор Л. А. Херсонский построил здание, которое потом использовали как доходный дом.