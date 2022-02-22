Жилой дом сгорел на улице Коммунаров в Сестрорецке

В понедельник, 21 февраля, в Сестрорецке на улице Коммунаров произошел пожар в одноэтажном жилом доме. На место ЧП незамедлительно прибыли четыре единицы техники и 20 пожарных, рассказали «Невские новости» со ссылкой на МЧС РФ по региону.

Через полчаса после прибытия спасателей огонь удалось локализовать. Несмотря на оперативное реагирование, жилой дом размером 20×13 метров выгорел по всей площади.

Информации о пострадавших не поступало.