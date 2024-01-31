Происшествия 31 января 2024, 14:28 Жилой дом и гараж загорелись в Нижегородской области

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Возгорание произошло в жилом доме и пристроенном к нему гараже в Борском районе Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, пламя охватило жилое здание в ночь на 31 января. Огонь также распространился на гараж и автомобиль. Общая площадь возгорания составила 212 квадратных метров.

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Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Участие в его ликвидации принимал 21 сотрудник МЧС.