Происшествия 23 апреля 2024, 14:03 Жилой дом горел в Челябинской области

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В Челябинской области сотрудники МЧС потушили возгорание в пятиэтажном доме. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, написал сайт Ura.ru.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пожар произошел накануне на улице Румянцева в Златоусте. В многоквартирном доме загорелась комната в квартире, расположенной на пятом этаже.

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На месте ЧП работали восемь спецмашин. Сейчас причину пожара устанавливают специалисты. Пострадавших нет.