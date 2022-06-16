Жилой девятиэтажный дом загорелся в Норильске

Пожар случился в Норильске. Там загорелся жилой девятиэтажный дом. Об этом сообщил «ФелералПресс» со ссылкой на местное МЧС.

Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. На данный момент сотрудники МЧС стараются ликвидировать пламя. Информации о том, из-за чего произошел пожар, а также о наличии пострадавших, не поступало.

«Спасено 25 человек, из них четыре ребенка. Перекинулся ли огонь на квартиры, сложно сказать. Пока идет тушение», — рассказали в ведомстве.