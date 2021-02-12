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    12 февраля 2021, 17:00

    Жилой деревянный дом сгорел в Пензенской области

    Полина Петрова

    Жилой деревянный дом сгорел в Каменском районе Пензенской области 11 февраля. Видео с пожаром опубликовали в Instagram-аккаунте penza_novosti.

    Жилой деревянный дом сгорел в Пензенской области

    На кадрах видно, что огонь полностью охватил постройку.

    Сотрудники пресс-службы регионального ГУ МЧС пояснили, что возгорание произошло в утреннее время в селе Покровская. Пламя уничтожило весь дом, написало ИА «Пенза-Пресс».

    Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.