Жилой деревянный дом сгорел в Пензенской области

Жилой деревянный дом сгорел в Каменском районе Пензенской области 11 февраля. Видео с пожаром опубликовали в Instagram-аккаунте penza_novosti.

На кадрах видно, что огонь полностью охватил постройку.

Сотрудники пресс-службы регионального ГУ МЧС пояснили, что возгорание произошло в утреннее время в селе Покровская. Пламя уничтожило весь дом, написало ИА «Пенза-Пресс».

Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.