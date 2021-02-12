12 февраля 2021, 17:00
Жилой деревянный дом сгорел в Пензенской области
Жилой деревянный дом сгорел в Каменском районе Пензенской области 11 февраля. Видео с пожаром опубликовали в Instagram-аккаунте penza_novosti.
На кадрах видно, что огонь полностью охватил постройку.
Сотрудники пресс-службы регионального ГУ МЧС пояснили, что возгорание произошло в утреннее время в селе Покровская. Пламя уничтожило весь дом, написало ИА «Пенза-Пресс».
Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.