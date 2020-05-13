«По всему дому пошли трещины»: жилец рассказал о давних проблемах обрушившейся пятиэтажки в Москве
В марте 2019 года из помещения площадью 170 квадратных метров выехал арендатор. С тех пор в подвалах первого и второго подъезда идет ремонт с выемкой грунта.
«Мы обращались и к властям, и в департамент имущества, чтобы обратили на это внимание. Нам приходили отписки, что все нормально. <…> По всему дому пошли трещины — по наружным стенам», — подчеркнул москвич, предложив походить по квартирам и посмотреть, что происходит.
Мужчина показал в том числе ответ из жилищной инспекции по ЮВАО на свое обращение по вопросу «неудовлетворительного технического состояния фасада» и ремонтных работ.
По информации спасателей, на чердаке разорвалась водопроводная труба. Жидкость скапливалась, пока не достигла критической массы. Это и привело к обрушению. С озвученной в столичном главке МЧС версией Савельев не согласен.
«Если бы лопнула труба, уже бы было видно. Все дома на самоизоляции сидят. А это рухнуло на самом верху, с крыши обвалилось», — заключил москвич.
Комментарий департамента на момент публикации получить не удалось.
Обрушение произошло утром 13 мая в пятиэтажном доме на шоссе Энтузиастов. Жильцов из здания выводили по автолестницам. Среди них были дети и инвалиды.