Происшествия 14 января 2023, 21:00 Жилая застройка города Пологи в Запорожской области подверглась атаке ВСУ Председатель Рогов: ВСУ нанесли массированный удар по городу Пологи в Запорожской области РИА «Новости»

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Украинские Вооруженные силы обстреляли центр и жилой район города Пологи в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Пологи под огнем боевиков ВСУ. Центр города, район жилой застройки подвергся массированному обстрелу со стороны боевиков Зеленского», — написал Рогов в мессенджере.

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Информация по жертвам обстрела и нанесенным разрушениям уточняется, добавил председатель.

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Российские ВС продолжают масштабные атаки на инфраструктуру Украины. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Информацию о работе системы противовоздушной обороны подтвердили в местной администрации. Жителей попросили направиться в укрытия. В городе остановили работу электротранспорта из-за очередных ограничений на электроэнергию. Подвижной состав вернули в депо.

Взрывы также прогремели в Виннице, Кривом Роге, Николаевской и Хмельницкой областях. Власти Киева сообщили о критическом повреждении объекта инфраструктуры в городе.