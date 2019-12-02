Жилая высотка загорелась в китайском Шэньяне. Видео
В городе Шэньян на северо-востоке КНР загорелась жилая многоэтажка. Пожар начался около 21:00 по местному времени (16:00 мск), сообщило Центральное телевидение Китая.
Возгорание произошло в 25-этажном здании. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как пламя с нижних этажей быстро переходит на верхние. Огонь распространился по облицовке дома и охватил здание целиком.
Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Жильцы были эвакуированы, сообщили местные власти.
В настоящее время внешняя облицовка многоэтажки «практически полностью потушена», однако языки пламени вырываются из окон, уточнило агентство «Синьхуа».
На месте работают 47 пожарных расчетов.
Причины возгорания неизвестны.
Шэньян — один из крупнейших городов Китая с населением около 7,4 миллиона человек, административный центр провинции Ляонин.