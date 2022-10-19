Жилая постройка около Севастополя пострадала от падения обломков сбитого беспилотника | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 10:22 Жилая постройка около Севастополя пострадала от падения обломков сбитого беспилотника Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что обломки сбитого БПЛА упали на жилую постройку

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Жилая постройка в частном секторе недалеко от Севастополя пострадала от падения от обломков сбитого беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор края Михаил Развожаев. Он написал о случившемся в Telegram-канале.

«Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе (в одном из СТ на Северной стороне)», — рассказал Развожаев.

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По его словам, падение обломков БПЛА привело к незначительному воспламенению. Развожаев со ссылкой на информацию от сотрудников МЧС сообщил, что возгорание уже удалось ликвидировать. С ним справились достаточно оперативно.

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Также Развожаев отметил, что в ходе ЧП никто не пострадал.