Происшествия 19 декабря 2023, 03:10 «Жила среди могильных крестов». Полицейские спасли девочку в Екатеринбурге Ural Mash: в Екатеринбурге девочка 13 лет жила среди крестов с кладбища РИА «Новости»

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Полицейские в Екатеринбурге забрали у матери-одиночки 13-летнюю девочку, которая прожила всю жизнь среди могильных крестов, принесенных в квартиру с кладбища. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Мать держала дочь в квартире без воды, газа и электричества. Коммунальные услуги не оплачивала, накопив долг почти в миллион рублей, уточнил канал. Помимо этого выяснилось, что девочка никогда не ходила в школу.

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Полицейских вызвали соседи, когда услышали крики подростка. Также они рассказали, что женщина таскала домой с кладбища кресты и пасхальные яйца.

«Декорация уральской хтони: религиозные атрибуты, портрет Распутина и крест до потолка», — такое описание дали квартире на канале.

Ребенка забрали сотрудники городского психоневрологического диспансера.

Ранее в Екатеринбурге молодая женщина родила ребенка на съемной квартире и выбросила его в пакете в сугроб под окном дома. СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.