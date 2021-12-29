Жила с двумя мужьями. Соседка рассказала о матери замерзшего насмерть мальчика из Дубны

Соседка ставшей печально известной семьи в Дубне, где ребенок умер от холода, рассказала «360» о том, как они жили. По ее словам, у матери сразу два мужчины.

Все пять детей у их матери от первого мужа, заявила женщина. Однако же сейчас она замужем второй раз и при этом сожительствует с первым и со вторым мужчиной, считает соседка. Причем работает из этих троих только первый супруг, заявила пожилая женщина. Второй якобы трудился временно сторожем.

По данным канала РЕН ТВ, мать мальчика не принимала участия в его поисках, ходила по магазинам. Заявлено, что семья состоит на учете в ПДН, а также что мать школьника ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Директор школы Валерия Смирнова ранее заявила, что обратились к родителям мальчика и в полицию сразу после того, как он не появился на первом уроке. Но сами родители пришли в полицию при этом только в 17:20. Мать полагает, что виновных в этой ситуации нет, произошел несчастный случай. Проверку по факту гибели ребенка проводят Следственный комитет и прокуратура.