Три человека отравились технической жидкостью на Ямале

В ЯНАО двое мужчин и женщина умерли из-за отравления технической жидкостью. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный Следком.

Три трупа обнаружили на фактории Тамбей. По предварительной информации, еще один человек попал в больницу с признаками отравления. Оказалось, что компания проникла на склад объекта и нашла там канистру технической жидкости с запахом спирта. Они выпили ее и скончались. Следователи проводят проверку.