Жестокое убийство двух женщин с поджогом квартиры произошло в Новой Москве

В Новой Москве полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве. Накануне в сгоревшей квартире были найдены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по городу.

«Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. В поселении Кокошкино ТиНАО после тушения пожара в квартире жилого дома были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Подозреваемого отправили в отдел полиции для проведения необходимых следственных действий.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что на теле женщин были обнаружены множество колото-резаных ранений. Расследование уголовного дела продолжается. Пока неизвестно, что толкнуло человека пойти на жестокое убийство.

По данным РЕН ТВ, преступник был знаком с 22-летней девушкой и ее матерью. Между молодыми людьми произошла ссора. Когда мужчина хотел накинуться на девушку, на защиту ей бросилась такса. Злоумышленник зарезал собаку. Потом он расправился с хозяйками, поджог квартиру и убежал.