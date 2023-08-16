Эксклюзив 16 августа 2023, 12:52 Жестокое избиение женщины на Камчатке попало на видео Мужчина избил девушку на кухне пищеблока в поселке Сокоч на Камчатке

Читать 360tv в

На Камчатке мужчина сильно избил девушку на кухне одного из местных пищеблоков. Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении «360».

Группа «Инфо Камчатка» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что ЧП произошло в поселке Сокоч Елизовского района. По предварительной информации, незадолго до избиения между сторонами произошел конфликт.

Реклама

После этого мужчина повалил жертву на пол и начал сильно избивать ногами и руками, угрожая расправой и оскорбляя. В какой-то момент в происходящее вмешались двое других мужчин, но агрессор продолжил наносить удары девушке.

Telegram-канал Baza уточнил, что пострадавшая выжила, но получила многочисленные переломы и травмы. Данных о ее состоянии нет. Правоохранительные органы начали розыск агрессора.

Ранее «360» показал видео избиения женщины во дворе многоэтажного дома в Екатеринбурге.