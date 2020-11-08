Жестокое избиение парня в Коми попало на видео. Полиция проводит проверку

Во время жестокого избиения 18-летний парень в Коми получил двойной перелом челюсти. Видео нападения в социальных сетях.

В МВД уже начали проверку обстоятельств, при которых молодой человек получил такие серьезные травмы.

«Вчера, 7 ноября, в 19:00 из больницы поступило сообщение, что к ним обратился 18-летний молодой человек с двойным переломом челюсти. О таких телесных поврежедниях сразу сообщается в полицию. В ходе оперативных мероприятий все личности, кто нанес молодому человеку травмы, установлены. Они нам известны. В настоящее время проводятся различные следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказала «360» руководитель пресс-службы МВД по Коми Вера Железцова.

Молодой человек сейчас находится в больнице. Из-за переломов он не может говорить, а значит, и объяснить, что именно случилось. Однако за него все говорит видео, которое опубликовали в сети. На кадрах несколько молодых людей жестоко избивают одного. Он падает на пол, однако они не останавливаются и наносят удары руками и ногами. Кто-то снимает все происходящее на камеру.