Жестокая прогулка маленькой девочки с котом в Белгороде попала на видео

Жительница Белгорода жестоко обращалась с котом во время прогулки на улице. Происходящее попало на камеры прохожих.

ЧП произошло на улице Счастливой. Там маленькая девочка жестоко обращалась с котом. Она таскала бедное животное по льду. На замечания прохожих она никак не реагировала. Известно, что ранее ребенка уже замечали за подобным поведением. Она привязывала кота к дереву и совала ему палку в рот.

О произошедшем узнали в МВД по Белгородской области. Правоохранительные органы в оперативном порядке установили личность родителей девочки.

«Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Белгородскому району с ними будет проведена профилактическая беседа», — сообщило издание «Подъем».

Недавно полиция начала поиски живодера из Бурятии, расстрелявшего кота и собаку из арбалета. Правоохранительные органы начали проверку по факту появления живодера.