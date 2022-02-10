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    10 февраля 2022, 19:24

    Жестокая прогулка маленькой девочки с котом в Белгороде попала на видео

    Юная белгородчанка издевалась над котом во время прогулки

    Анастасия Ектова

    Жительница Белгорода жестоко обращалась с котом во время прогулки на улице. Происходящее попало на камеры прохожих.

    Жестокая прогулка маленькой девочки с котом в Белгороде попала на видео

    ЧП произошло на улице Счастливой. Там маленькая девочка жестоко обращалась с котом. Она таскала бедное животное по льду. На замечания прохожих она никак не реагировала. Известно, что ранее ребенка уже замечали за подобным поведением. Она привязывала кота к дереву и совала ему палку в рот.

    О произошедшем узнали в МВД по Белгородской области. Правоохранительные органы в оперативном порядке установили личность родителей девочки.

    «Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Белгородскому району с ними будет проведена профилактическая беседа», — сообщило издание «Подъем».

    Недавно полиция начала поиски живодера из Бурятии, расстрелявшего кота и собаку из арбалета. Правоохранительные органы начали проверку по факту появления живодера.