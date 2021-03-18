Жесткую посадку самолета во Внуково проверят следователи

Следователи начали проверку по факту жесткой посадки иностранного самолета в аэропорту Внуково, где лайнер потерял одну стойку шасси и повредил крыло. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

По данным ведомства, самолет иностранной авиакомпании выполнял технический рейс. На посадку он зашел в 16:23. После приземления произошло заклинивание и надлом шасси с деформацией левого крыла.

Находившиеся на борту пять членов экипажа не пострадали. Следователи назначили комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки следователи примут решение о заведении уголовного дела.



Ранее в Сети появились фото и видео посадки самолета. На опубликованных кадрах можно увидеть, что после приземления борт завалился на бок.