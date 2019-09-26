Жесткую посадку Boeing в Барнауле сначала приняли за учения

Жесткую посадку Boeing в Барнауле приняли за учения. МЧС отработало действия при пожаре и эвакуацию пассажиров за несколько часов до настоящего происшествия.

«Сначала никто не поверил, что ситуация реальная и что действительно необходимо принимать меры, чтобы не допустить негативных последствий», — рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко «Интерфаксу».

Аэропорт Барнаула начал работать в штатном режиме Подробнее

В то же время он сказал, что все службы сработали «своевременно и эффективно».

Жесткую посадку вечером 25 сентября совершил Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. У воздушного судна произошло возгорание задней правой стойки шасси. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

По последним данным, пострадали 56 человек. Одной женщине потребовалась госпитализация, ее состояние оценивают как удовлетворительное. Всего на борту находились 344 человека.

Паника и более 50 пострадавших. Что известно о жесткой посадке Boeing в Барнауле Подробнее

После жесткой посадки самолета в аэропорту Барнаула возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В авиакомпании Azur Air также объявили о расследовании. Проверку, кроме того, проводит транспортная прокуратура.

За несколько часов до происшествия в аэропорту Барнаула имени Титова проходили показательные пожарно-тактические учения, сообщили в алтайском управлении МЧС. По легенде, самолет совершил аварийную посадку из-за сбоя навигационных систем. При приземлении произошло разрушение правого крыла и возгорание топлива. На борту самолета находились 56 условных пассажиров и шесть членов экипажа.