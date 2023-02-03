Эксклюзив 03 февраля 2023, 14:48 Жестокое избиение пенсионера в Зеленограде попало на видео Видеокамера зафиксировала жестокое избиение пенсионера в Зеленограде

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Неизвестные избили пенсионера в Зеленограде, сломав ему ребра. Об этом «360» сообщил источник.

ЧП произошло рядом с одним из продуктовых магазинов. На опубликованных кадрах один из злоумышленников и пенсионер упали на ограждение рядом с торговым помещением, после чего пожилого мужчину начали избивать ногами и руками.

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Еще один человек подошел позже, но не остановил накинувшегося на пенсионера. По предварительной информации, пострадавший получил перелом ребер, одно из них проткнуло ему легкое.

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Правоохранители, уточнил источник, завели дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Точное состояние потерпевшего неизвестно, официально об инциденте МВД не сообщало.