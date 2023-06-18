Происшествия 18 июня 2023, 21:29 Жесткое ДТП с автобусом с российскими туристами в Турции попало на видео Радио «КП»: ДТП с автобусом с российскими туристами в Анталье попало на видео

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Российские туристы пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Анталье — курортном городе Турции. Авария произошла в районе Манавгата, где общественный транспорт на полном ходу влетел в стоящую фуру по дороге в аэропорт. Видео опубликовал Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. Водитель автобуса скончался на месте. По последним данным СМИ, травмы получили шесть человек.

Туристов отвезли в аэропорт на другом автобусе, отметила телекомпания. По версии полиции, водитель автобуса потерял управление транспортом, что и стало причиной аварии.

Ранее экскурсионный автобус с туристами из Германии, Мексики и Великобритании попал в ДТП на юге Турции. В результате аварии пострадал 41 человек, из них 39 — иностранные путешественники. Троих в тяжелом состоянии госпитализировали.