Виновником аварии признан водитель грузовика. Он пытался развернуться на оживленной дороге и в него врезалась легковушка, которую он не пропустил.

В результате водитель грузового автомобиля получил травму головы. В больницу ехать он отказался. На мужчину составили протокол о нарушении правил дорожного движения.