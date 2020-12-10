10 декабря 2020, 17:19
Жесткое ДТП произошло в Иваново — видео
Грузовик и легковая машина столкнулись в Ивановской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по региону.
Виновником аварии признан водитель грузовика. Он пытался развернуться на оживленной дороге и в него врезалась легковушка, которую он не пропустил.
В результате водитель грузового автомобиля получил травму головы. В больницу ехать он отказался. На мужчину составили протокол о нарушении правил дорожного движения.