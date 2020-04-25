Жесткая посадка Ми-26 попала на видео

Жесткая посадка вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе попала на видео. На кадрах видно, как воздушное судно резко садится, а потом от него отлетают части винта.

Вертолет совершил жесткую посадку на площадке месторождения «Русское» около 09:40 (07:40 по московскому времени). На борту находились восемь человек, в том числе четверо членов экипажа. Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, вертолет авиакомпании «Абакан Авиа» выполнял рейс из Нового Уренгоя на месторождение «Ванкор».

Следователи рассказали, что, по предварительным данным, при посадке произошла вибрация правого двигателя. Воздушное судно не долетело до площадки 20 метров, задело хвостовой балкой сугроб и завалилось.

Следователи и прокуратура начали проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Точное число пострадавших неизвестно, но раньше в СК говорили о шести людях. Их должны госпитализировать в больницу Нового Уренгоя.