Жертвой взрыва в Орехово-Зуеве стал один человек

При взрыве жилого дома в Орехово-Зуеве погиб как минимум один человек. Травмы получили четыре человека. Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

«По предварительным данным, пострадали четыре человека, погиб один», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального управления МЧС.

В пресс-службе подтвердили, что в доме взорвалась газовая колонка.

«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения в 13:13 по московскому времени было установлено, что произошел взрыв газовой колонки в квартире во втором подъезде», — сказали агентству.

Взрыв газа произошел днем 4 апреля в пятиэтажном доме на улице Гагарина. Сильный взрыв привел к обрушению второго подъезда, с третьего по пятый этаж. Прибывшие спасатели эвакуировали из здания 200 человек. Ситуацию под личный контроль взял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поручил разместить всех пострадавших жителей в местах временного пребывания. Следователи начали проводить проверку по факту взрыва газа.