Происшествия 06 декабря 2022, 12:55 Жертвой удара по Донецку стал судья Военного суда ДНР Судья Военного суда ДНР Исаев погиб в результате обстрела центра Донецка ВСУ РИА «Новости»

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Судья Военного суда Донецкой Народной Республики Виктор Исаев погиб 5 декабря во время обстрела украинскими силами центра Донецка. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда ДНР в Telegram-канале.

«В результате варварского обстрела со стороны ВСУ центра города Донецка погиб судья Военного суда Донецкой Народной Республики Исаев Виктор Николаевич», — сказано в официальном сообщении Верховного суда ДНР и Судебного департамента при Верховном суде.

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Гибель Исаева там назвали невосполнимой и тяжелой утратой для всего судейского корпуса республики, они высказали соболезнования близким погибшего.

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Коллеги добавили, что всегда будут помнить Исаева. По их словам, он с честью и достоинством выполнял свой профессиональный долг.

Вечером 5 декабря ВСУ выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка из РСЗО «Град» четыре ракеты. Националисты продолжили обстреливать город и 6 декабря. Утром во вторник они выпустили 14 ракет по Ворошиловскому району, появилась информация о раненых.