Жертвой тайфуна «Майсак» в Приморье стал один человек

По словам руководителей районов, основной урон стихия нанесла энергетическому хозяйству. Без света остались более 42 тысяч человек. Из-за перебоев с электричеством начались проблемы с водоснабжением. Кроме того, сильно пострадали кровли домов.

В селе Лукьяновка погиб один человек. На него упало дерево, когда он находился на улице. Личность погибшего сейчас устанавливается.

В Находке ввели режим ЧС муниципального уровня. Тяжелая ситуация остается в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке.

Восстановлением электроснабжения сейчас занимаются 23 бригады, но основные работы начнутся утром, когда ураган закончится. По данным синоптиков тайфун продолжит бушевать до пяти утра, но уже не с такой силой.

Губернатор Кожемяко поручил к утру оценить ситуацию в городах и районах края, чтобы понимать, где нужно больше людей. На основе этой информации власти примут решение о введении в регионе режима ЧС.