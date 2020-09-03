facebook_pixel
    03 сентября 2020, 21:58

    Жертвой тайфуна «Майсак» в Приморье стал один человек

    Анатолий Минкин

    Тайфун «Майсак» обрушился на Приморский край. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Известно о гибели одного человека. Как сообщила пресс-служба регионального правительства об этом рассказали руководители муниципалитетов на заседании оперативного штаба с губернатором Олегом Кожемяко.

    По словам руководителей районов, основной урон стихия нанесла энергетическому хозяйству. Без света остались более 42 тысяч человек. Из-за перебоев с электричеством начались проблемы с водоснабжением. Кроме того, сильно пострадали кровли домов.

    В селе Лукьяновка погиб один человек. На него упало дерево, когда он находился на улице. Личность погибшего сейчас устанавливается.

    В Находке ввели режим ЧС муниципального уровня. Тяжелая ситуация остается в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке.

    Восстановлением электроснабжения сейчас занимаются 23 бригады, но основные работы начнутся утром, когда ураган закончится. По данным синоптиков тайфун продолжит бушевать до пяти утра, но уже не с такой силой.

    Губернатор Кожемяко поручил к утру оценить ситуацию в городах и районах края, чтобы понимать, где нужно больше людей. На основе этой информации власти примут решение о введении в регионе режима ЧС.

    Новости SMI.FM