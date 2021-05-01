Жертвой столкновения машин под Петербургом стал один человек

Два автомобиля столкнулись в Ленинградской области. В результате аварии погиб один человек. Пострадавших, в числе которых оказались дети, доставили в больницу для оказания помощи.

«В результате ДТП погиб один человек. Госпитализированы трое: 34-летняя женщина, получившая тяжелые травмы, и двое детей 10-и и трех лет с повреждениями средней тяжести», — процитировал «Интерфакс» сообщение пресс-службы регионального главка МВД.

Предварительно правоохранители установили, что авария произошла 1 мая недалеко от подъезда к станции Жихарево в Кировском районе. Там водитель легковушки Renault ехал по второстепенной дороге и не пропустил фургон Volkswagen. В итоге автомобили врезались друг в друга.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку в связи с ДТП. Все обстоятельства и причины столкновения продолжают выяснять.