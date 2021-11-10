Жертвой столкновения машин на трассе в Башкирии стал водитель

ДТП с погибшим и тремя пострадавшими произошло в Башкирии. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на ГИБДД по региону.

Столкнулись две легковые машины. В результате погибла женщина-водитель. Во второй машины трое пассажиров получили травмы. Двое из них несовершеннолетние. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее ДТП произошло на 11 километре трассы Кемерово — Елыкаево. Там столкнулись два легковых автомобиля Hyundai Santa Fe и ВАЗ 2111.